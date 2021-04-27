بالفيديو والصور.. النصر يفرط في صدارة مجموعته بدوري الأبطال بعد السقوط أمام الوحدات بثنائية

سقط فريق النصر في فخ الهزيمة أمام نظيره الوحدات الأردني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.
وسجل الوحدات هدفه الأول في المباراة بالدقيقة (44) عن طريق لاعبه أحمد زريق، بعد ركلة ركنية تابعها من مسافة قريبة من مرمى النصر.
وعزز فريق الوحدات الأردني أهدافه بتسجيله الثاني في الدقيقة (72) عن طريق لاعبه عبد العزيز نداي، بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء.
وقلص فريق النصر النتيجة في الدقيقة (90+5) عن طريقه محترفه المغربي حمدالله، من ركلة جزاء، فشل حارس الوحدات في التصدي لها.
بهذه النتيجة فرط فريق النصر في صدارة المجموعة الرابعة، لصالح فريق السد صاحب الـ10 نقاط، بينما يحتل ممثل المملكة المركز الثاني بـ8 نقاط، يليه فولاد بـ5 نقاط، وفي المركز الرابع الوحدات بـ4 نقاط.
أحداث المباراة
بدأت المباراة بتمريرات متبادلة بين لاعبي الوحدات في وسط الملعب، ومع الدقيقة (10) استحوذ النصر على حدود منطقة جزاء الوحدات. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة (16) جاءت تسديدة من محترف النصر، عبدالرزاق حمدالله، على مرمى الوحدات لكن الكرة تبعد عن المرمى، وجاءت تسديدة أخرى لنفس اللاعب في الدقيقة (20) لكن ينقذها حارس المرمى إلى ركلة ركنية.
وشهدت الدقيقة (23) تسديدة رأسية على مرمى النصر لصالح الوحدات عن طريق لاعبه طارق خطاب، لكن يبعدها وليد عبدالله، ورد النصر بتسديدة في الدقيقة (29) عن طريق سامي النجعي، لكن الكرة تبعد عن المرمى.
وأجرى المدير الفني للنصر، أول تبديلاته في الدقيقة (38) بخروج عبدالفتاح عسيري، ودخول رائد الغامدي، وفي الدقيقة (46) جاء التبديل الثاني للنصر بدخول عبدالعزيز الدوسري، وخروج خالد الغنام.
وفي الدقيقة (48) جاءت تسديدة من لاعب النصر الخيبري، على مرمى الوحدات، لكن يمسك بها حارس المرمى، وبعدها في الدقيقة (52) حصل علي العمري، على بطاقة صفراء، قبل أن يحصل عليها أيضًا لاعب الوحدات خالد عصام، بعد تدخل قوي على الخيبري.
وشهدت الدقيقة (60) حصول سامي النجعي، على بطاقة صفراء، بعد تدخل على صالح راتب، ليتأكد غيابه عن مواجهة النصر القادمة أمام السد بسبب تراكم البطاقات.
وفي الدقيقة (61) أجرى المدير الفني للنصر التبديل الثالث لفريقه بدخول عبدالمجيد الصليهم، وخروج علي الحسن. كما شهدت الدقيقة (64) تسديدة من رائد الغامدي على مرمى الوحدات لكن الكرة تبعد عن المرمى.
وشهدت الدقيقة (77) تسديدة من لاعب النصر، علي لاجامي، على مرمى الوحدات، لكن يتصدى لها حارس المرمى، وأجرى النصر التبديل في الدقيقة (81) بدخول محمد خليل مران، وخروج عبدالله محمد الخيبري.
هدف الوحدات الأول في شباك النصر : #النصر_الوحدات
pic.twitter.com/lS5tiUNwfp
— نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) April 26, 2021
سوء تغطية دفاعية كارثية من مدافعين النصر!!
الوحدات يُسجل الثاني (2-0) .. #النصر_الوحدات
pic.twitter.com/aaYyL0muM0
— نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) April 26, 2021