رسمياً.. الهلال يعلن مدة غياب سالم الدوسري عن الملاعب

أعلن نادي الهلال، آخر تطورات إصابة لاعبه سالم الدوسري، التي تعرض لها في مباراة استقلال دوشنبه، ضمن الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2021.
وقال الهلال، في بيان له، إن سالم الدوسري غادر معسكر الفريق بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
ودخل سالم الدوسري، بديلاً مع بداية الشوط الثاني من مواجهة الهلال واستقلال دوشنبه الماضية، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021. وفق “أخبار 24”.
وتعرض “الدوسري” لإصابة قوية بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي الاستقلال، في الدقيقة 66، وأوضح النادي أمس أن اللاعب خضع إلى جلسة علاجية، بعد تعرضه إلى إصابة في مفصل القدم، وقد يحتاج لبرنامج تأهيلي يمتد من أسبوع حتى 10 أيام.