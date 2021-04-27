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اخبار رياضية > بعد السقوط أمام الوحدات.. النصر يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل موقعة السد
27/04/2021   5:01 ص

بعد السقوط أمام الوحدات.. النصر يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل موقعة السد

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تلقى فريق النصر، ضربة موجعة جديدة، بعد سقوطه أمام الوحدات الأردني بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، في الجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2021.

وتأكد بشكل رسمي، غياب نجم النصر سامي النجعي، عن مباراة فريقه أمام نظيره السد القطري، الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتحصل سامي النجعي، على بطاقة صفراء، في الدقيقة 60 من عمر مباراة فريقه أمام نظيره الوحدات الأردني، والتي أُقيمت بينهما اليوم، لتكون البطاقة الثانية للنجعي، ليتأكد غيابه رسميًا، عن لقاء السد المقبل. وفق “أخبار 24”.

بعد السقوط أمام الوحدات.. النصر يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل موقعة السد

اخبار رياضية
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