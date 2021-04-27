“كاريلي” يكشف سبب استبعاد هذا الثنائي من مباريات الاتحاد

تحدث البرازيلي المدير الفني لفريق الاتحاد فابيو كاريلي، عن سبب استبعاد ثنائي الفريق عبدالمجيد السواط وعبدالرحمن اليامي من المباريات.
وأضاف كاريلي في تصريحات للإعلامي تركي العتيبي:” كان هناك اثنان من اللاعبين تعرضا لإصابات خطيرة طوال هذا الموسم، وتواجدا في فترة العلاج الطبي لمدة طويلة”.
وأوضح، أن السواط واليامي لاعبان أصحاب إمكانيات عالية ولكن لديهم بعض المشاكل البدنية هذا الموسم لذلك لم يحصلا على فرصة كافية للمشاركة والتواجد مع الفريق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن اليامي شارك في مباراة أو اثنتين، بالإضافة إلى السواط الذي شارك في بعض المباريات، لافتا أن الثنائي يحتاج لأن يكونا في مستوى بدني أعلى ليحصلا على فرص أكبر للمشاركة مع فريق الاتحاد.