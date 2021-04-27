وثقت كاميرا مراقبة لحظة سرقة سيارة نوع “كابرس”، لونها أسود، تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام إحدى البقالات بحي الروابي شرق مدينة الرياض.
وأظهر المقطع أحد الأشخاص وهو يفتح باب السيارة، فاراً بها من الموقع، فيما حاول صاحب المركبة ملاحقته، ولكن دون جدوى.
وقال صاحب السيارة إبراهيم الرميان لـ”أخبار 24″، إن الحادثة وقعت في الساعات الأولى من فجر السبت الماضي، وإنه تلقى لاحقاً مقطع فيديو يظهر سيارته وهي مصدومة من الخلف بالقرب من حي الملز بوسط الرياض، وتم تغيير لوحاتها، موضحاً أنه قد اشتراها قبل شهر.
وأضاف الرميان أنه راجع إحدى محطات الوقود بحي الملز ليخبره عمال المحطة بأن سيارة بنفس مواصفات سيارته، دخل بها شخص المحطة مرتين وقام بتعبئة وقود دون أن يدفع الحساب، مبيناً أنه أبلغ الجهات الأمنية والتي قامت بدورها بعمل “تعميم” على السيارة.
وذكر أن سيارته المفقودة تحمل لوحة “ب د ن 9602″، مناشداً مَن يتوصل إلى معلومات عنها التواصل معه عبر رقم الجوال 0566964949.