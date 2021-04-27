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27/04/2021   6:02 م

“الدفاع”: تدمير زورق مفخخ مسيّر عن بُعد بمياه البحر الأحمر قبالة ينبع

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أعلنت وزارة الدفاع، اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بُعد، عند الساعة (06:40) من صباح اليوم (الثلاثاء)، بمياه البحر الأحمر قبالة ينبع.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، بأن الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد، وتم التعامل معه وتدميره حسب قواعد الاشتباك.

وأضاف العميد المالكي أن التحقيقات مستمرة من قِبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

“الدفاع”: تدمير زورق مفخخ مسيّر عن بُعد بمياه البحر الأحمر قبالة ينبع

أخبار المناطق
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