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27/04/2021   6:02 م

بحكم قضائي.. إلغاء قرار منع السفر إلى البحرين بالدرجات النارية

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أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام، مؤخرًا، حكما بإلغاء قرار المؤسسة العامة لجسر الملك فهد القاضي بمنع سفر المسافرين إلى البحرين بالدراجات النارية عبر الجسر.

وجاء حكم المحكمة، وفقا لـ”الوطن”، بعدما رفع أحد المسافرين دعوى قضائية للمطالبة بالسماح له بعبور جسر الملك فهد بدراجته النارية بعدما تم منعه من ذلك دون بيان سبب أو سند نظامي.

وذكر ممثل المدعى عليها أن منفذ جسر الملك فهد له استقلالية بشكل خاص، وأن المنع تم لما لاحظته المؤسسة من ازدياد حوادِث تلك الدراجات خلال فترة ماضية.

وأكد المدعي أن ما ذكرته المؤسسة غير صحيح، لأنه لم يتم السماح للدراجات النارية بالعبور منذ إنشاء الجسر، مما يعني عدم ثبوت تسببها في الحوادث، وعليه قضت المحكمة بإلغاء قرار المؤسسة وإلزامها بتمكين المسافرين من السفر بدراجاتهم.

بحكم قضائي.. إلغاء قرار منع السفر إلى البحرين بالدرجات النارية

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