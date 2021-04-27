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أخبار محلية > فشل في تركه عدة مرات وصدمة طبيب أثرت به.. مواطن يروي كيف أقلع عن تدخين 40 سيجارة يوميًا
27/04/2021   6:02 م

فشل في تركه عدة مرات وصدمة طبيب أثرت به.. مواطن يروي كيف أقلع عن تدخين 40 سيجارة يوميًا

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سلطت وزارة الصحة الضوء على قصة المواطن “خطاف الخطاف” الذي نجح في الإقلاع عن التدخين بعد عدة محاولات من الفشل.

وذكر الخطاف، أنه بدأ بالتدخين في عام 1415هـ، وبعدها أصبح مُدخنا شرها، وأصيب في إحدى المرات بإنفلونزا موسمية لكنها تحولت إلى التهاب في الشعب الهوائية.

وأضاف أن هذه الإصابة دفعته للذهاب للطبيب الذي شعر بصدمة عندما علم منه أنه يُدخن نحو 40 سيجارة يوميًا، لافتا إلى أن صدمة الطبيب ونصائحه أثرت فيه وجعلت يعقد العزم على ترك التدخين.

ولفت إلى أنه حاول الإقلاع عن التدخين لكنه فشل، وفي كل مرة يفشل فيها كان يحصر الأسباب التي تدفعه للعودة إلى التدخين، وبدأ بالفعل بتجنبه إلى أن نجح في الإقلاع عنه. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن من بين العوامل التي تجعل الفرد ينجح في الإقلاع عن التدخين هو إقناع المرء بنفسه بأنه قادر على التوقف عن التدخين، والانعزال عن المدخنين، بجانب إزالة كل ما له علاقة بالتدخين من أمامه.

فشل في تركه عدة مرات وصدمة طبيب أثرت به.. مواطن يروي كيف أقلع عن تدخين 40 سيجارة يوميًا

أخبار محلية
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