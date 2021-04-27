“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على عدد من المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات بأتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من المناطق، وأمطار متوسطة إلى غزيرة وسحب ممطرة في أخرى.
وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، الرياض، وعسير، وجازان، ومكة المكرمة، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 1 مساء.
وأبان أن أجزاء من مناطق، نجران، والقصيم، والمنطقة الشرقية، والرياض، ستشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة 1 مساء.
وأضاف أن أجزاء من مناطق، عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، ونجران، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة 9 مساء. وفق “أخبار 24”.
كما تشهد محافظات (الجموم، والعاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة، وخليص) بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات (الدرب، وبيش، وجازان، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة) بمنطقة جازان، أتربة مثارة وأمطارا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 10 مساء.