تداول رسالة للتسبيح عن الميت فهل هذا الفعل جائز؟ مفتي المملكة يُجيب

أوضح مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، حكم الرسالة التي يتم تداولها في الفترة الراهنة بشأن التسبيح عن الميت.
وذكر أن التسبيح عن الميت غير جائز؛ لأنه لا يصل إلى الميت من الأعمال الصالحة إلا ما دل عليه الدليل، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”، كما قال الله تعالى: “وأن ليس للإنسان إلا ما سعى”.
وأضاف أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، لذلك على المسلم أن يلتزم بما ثبت في السنة من الأعمال التي يصل أجرها إلى الميت مثل الدعاء والصدقة والوقف عن نيته والحج والعمرة. وفق “أخبار 24”.