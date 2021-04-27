بعد فتح باب القبول لهن لأول مرة.. وزير الطاقة: طالبات “البترول والمعادن” سيكُن محل فخر الجامعة

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن فتح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن باب القبول للطالبات في درجة البكالوريوس، خطوة مهمة باتجاه تحقيق عددٍ من مستهدفات رؤية “المملكة 2030”.
وأوضح أن التحاق الطالبات بالجامعة سيُتيح لهن الفرصة للاستفادة من مؤسسة وطنية عريقةٍ، ذات مستوى أكاديمي عالمي ومرموق، مبيناً أنه على يقينٍ من أن الطالبات اللواتي سيلتحقن بالجامعة للانضمام سيكُن، عند تخرجهن، محل فخر الجامعة مثلهن في ذلك مثل خريجيها الذين يقارب عددهم اليوم 40 ألف خريّج.
وأبان الوزير أن قبول الطالبات في الجامعة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022م سيكون بنسبة 20 % من المقبولين، وفقاً للإمكانات المتاحة، وفي العام الذي يليه ستستهدف الجامعة رفع نسبة قبول الطالبات إلى 40 %، ثم يستمر القبول بعد ذلك بناءً على الكفاءة والقدرات حسب قواعد القبول للطلاب والطالبات لدى الجامعة. وفق “أخبار 24”.
وكانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، قد أعلنت أمس (الإثنين)، فتح باب القبول للعام الدراسي القادم 2021 / 2022م، لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات، وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الجامعة أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس.