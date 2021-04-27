7 علامات تحذيرية في الجسم تشير إلى وجوب الحد من شرب القهوة

يعتاد بعض الأفراد شرب القهوة بشكل يومي، وقد ينتج عن الإفراط في تناولها بعض الآثار الجانبية مثل التوتر أو الانفعال.
ومن الآثار الجانبية الأخرى التي تدل على حاجة المرء للتقليل مما يشربه من القهوة، الصداع، والأرق، والتهيج، وكثرة التبول أو عدم القدرة على التحكم في التبول، وسرعة ضربات القلب، ورعاش العضلات.
ونصح مركز “مايو كلينك” الطبي الأفراد بعدم شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة خلال 24 ساعة، كما نصح النساء الحوامل أو اللاتي يحاولن الحمل والمرضعات بالحد من استخدام الكافيين إلى أقل من 200 ملغ يوميًا، مع ضرورة استشارة الطبيب. وفق “أخبار 24”.