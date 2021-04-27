عميد الكلية التقنية بالخرج يشيد برؤية المملكة ٢٠٣٠ في تحقيق اهدافها واستراتيجيتها

أشاد عميد الكلية التقنية بالخرج الأستاذ خالد بن عبيد الحربي برؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي منذ انطلاقتها وهي تسابق الزمن، في تحقيق اهدافها واستراتيجيتها بمتابعة يقظة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وقد جعلت رؤية المملكة 2030 من المملكة نموذجا عالميا في العديد من المجالات ومنها مجال التدريب التقني ومخرجاته، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-وأصبح نظام التدريب التقني حاضرا عالميا بأساسات وثوابت رقمية وشواهده القوية من حيث تميز المتدرب السعودي في شتى المجالات والمسابقات والجوائز العالمية، وهذه الإنجازات ما كانت لتتم لولا توفيق الله ثم الدعم اللامحدود للتدريب التقني من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وفق رؤية واضحة ومستهدفة لخطط تخريج متدربين وسواعد وطنية مؤهله طموحة في تلبي احتياجات المهنة والمهنية باحتراف .
يتابع تفاصيل تحقيق هذه المستهدفات للتدريب التقني رجالات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اوكلت لهم مهام هذه الانطلاقة والمتابعة في ضل حكومتنا الرشيدة.