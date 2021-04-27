نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المحكمة الجزائية” تُحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين
27/04/2021   6:05 م

“المحكمة الجزائية” تُحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

+ = -
664

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص الذي يحمل هوية وطنية رقم (1024368787).

جاء ذلك بعد تخلفه عن الحضور لجلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم.

وتقرر أن تكون الجلسة البديلة في يوم الثلاثاء الموافق 27/10/1442 هــ في تمام العاشرة صباحًا، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.

“المحكمة الجزائية” تُحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150132.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.