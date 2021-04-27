أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، عن وقوع المنتخب الوطني بالمجموعة الثالثة.
ويتواجد المنتخب الوطني، حسب القرعة التي أُقيمت اليوم (الثلاثاء) بجانب المنتخب المغربي، على أن تكتمل المجموعة بالفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان وكذلك مباراة فلسطين وجزر القمر.
وجاءت مجموعات بطولة كأس العرب 2021 كالتالي:
المجموعة الأولى: قطر “مستضيف البطولة” – العراق – الفائز من عمان والصومال – الفائز من (البحرين والكويت).
المجموعة الثانية: تونس – الإمارات – سوريا – الفائز من (اليمن وموريتانيا).
المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الفائز من (الأردن وجنوب السودان) – الفائز من (فلسطين وجزر القمر).
المجموعة الرابعة: الجزائر- مصر- الفائز من (جيبوتي ولبنان)- الفائز من (ليبيا والسودان).
يُذكر أن مراسم القرعة قد شهدت تواجد وزير الرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.
وفق “أخبار 24”.