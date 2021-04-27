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أخبار محلية > شاهد.. أسرة شهيد في الحد الجنوبي تبعث برسالة اعتزاز وفخر للمرابطين
27/04/2021   11:05 م

شاهد.. أسرة شهيد في الحد الجنوبي تبعث برسالة اعتزاز وفخر للمرابطين

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بعثت أسرة شهيد الحد الجنوبي بنجران أحمد يحيى العباس، برسالة فخر معتزين بتضحيته من أجل الدين والوطن.

وأكدت الأسرة أنها تشعر بالفخر لما يقدمه الشهداء في حدود المملكة والدفاع عنها، مشيرة إلى مدى الاهتمام الذي تحظى به العائلة من الدولة.

ووجهت الأسرة رسالة للمرابطين على الحدود، داعية الله أن يحفظهم ويحمي الدولة السعودية والعالم الإسلامي.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أسرة شهيد في الحد الجنوبي تبعث برسالة اعتزاز وفخر للمرابطين

أخبار محلية
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