شاهد.. أسرة شهيد في الحد الجنوبي تبعث برسالة اعتزاز وفخر للمرابطين

بعثت أسرة شهيد الحد الجنوبي بنجران أحمد يحيى العباس، برسالة فخر معتزين بتضحيته من أجل الدين والوطن.
وأكدت الأسرة أنها تشعر بالفخر لما يقدمه الشهداء في حدود المملكة والدفاع عنها، مشيرة إلى مدى الاهتمام الذي تحظى به العائلة من الدولة.
ووجهت الأسرة رسالة للمرابطين على الحدود، داعية الله أن يحفظهم ويحمي الدولة السعودية والعالم الإسلامي.
#فيديو_واس | أسر أبطال الحد الجنوبي بنجران: نشعر بالفخر والاعتزاز بما قدّمه شهداؤنا في الذود عن حدود المملكة.#واس_عام pic.twitter.com/NCgXV2ZVis
— واس العام (@SPAregions) April 27, 2021
وفق “أخبار 24”.