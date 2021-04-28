ولي العهد: لن تكون هناك ضريبة دخل إطلاقًا.. وضريبة 15% مؤقتة ولن تستمر أكثر من 5 سنوات

استعرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، بعض ملامح آلية العمل المتبعة حاليًا في تنفيذ رؤية 2030.
وأوضح، خلال لقائه بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن قرار ضريبة الـ15% مؤقت، مشيرًا إلى أنه لن يستمر أكثر من 5 سنوات، كما نفى أن تكون هناك نية لفرض ضريبة على الدخل في المملكة بالمستقبل.
كما أوضح أن المملكة تطمح أن تتمكن “أرامكو” من تحويل 3 ملايين برميل لصناعات تحويلية في 2030، بما يسهم في استفادة المملكة من كل مواردها. وفق “أخبار 24”.
سمو #ولي_العهد: قرار الضريبة 15% مؤقت ولن يستمر أكثر من خمس سنوات.#محمد_بن_سلمان_على_السعودية#لقاء_ولي_العهد pic.twitter.com/kiKV9PRsl1
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 27, 2021