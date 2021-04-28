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أخبار محلية > ولي العهد: لن تكون هناك ضريبة دخل إطلاقًا.. وضريبة 15% مؤقتة ولن تستمر أكثر من 5 سنوات
28/04/2021   8:32 ص

ولي العهد: لن تكون هناك ضريبة دخل إطلاقًا.. وضريبة 15% مؤقتة ولن تستمر أكثر من 5 سنوات

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استعرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، بعض ملامح آلية العمل المتبعة حاليًا في تنفيذ رؤية 2030.

وأوضح، خلال لقائه بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن قرار ضريبة الـ15% مؤقت، مشيرًا إلى أنه لن يستمر أكثر من 5 سنوات، كما نفى أن تكون هناك نية لفرض ضريبة على الدخل في المملكة بالمستقبل.

كما أوضح أن المملكة تطمح أن تتمكن “أرامكو” من تحويل 3 ملايين برميل لصناعات تحويلية في 2030، بما يسهم في استفادة المملكة من كل مواردها. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد: لن تكون هناك ضريبة دخل إطلاقًا.. وضريبة 15% مؤقتة ولن تستمر أكثر من 5 سنوات

أخبار محلية
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