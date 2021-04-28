بالفيديو.. وزير الرياضة عن إشادة ولي العهد: قائد ملهم يُحفزنا

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن فخره بإشادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان به، مؤكدًا أنه قائد ملهم يُحفز الجميع.
ونشر وزير الرياضة كلمة للأمير محمد بن سلمان عنه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال: “أفخر بكلمات ولي العهد وإشادته التي أعتز بها كثيرًا”.
وأوضح عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “وللحق والإنصاف فإن دعمه واهتمامه وحرصه حفظه الله أساس كل نجاح تحقق ويتحقق لنا.. قائد ملهم يحفزنا على كل تميز ومنه نستلهم جميعًا الإصرار والعزيمة”.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد تحدث عن كيفية اختيار فريق عمله قائلًا: “الكفاءة والقدرة من الأساسيات، ولكن أهم شيء الشغف لدى المسؤول، فعندما يتعين المسؤول في منصب معين يجب أن تكون هذه قضيته الشخصية”. وفق “أخبار 24”.
وتابع ولي العهد: “على سبيل المثال، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو مهتم بالرياضة وكفء لهذا المنصب، ولكن قضية الرياضة هي قضيته الشخصية، الشغف هو أكثر دافع للمسؤول أن يتحرك بأكبر قدر ممكن”.
أفخر بكلمات سمو سيدي ولي العهد وإشادته التي أعتز بها كثيراً..
وللحق والإنصاف فإن دعمه واهتمامه وحرصه حفظه الله أساس كل نجاح تحقق ويتحقق لنا..
سموه قائد ملهم يحفزنا على كل تميز ومنه نستلهم جميعاً الإصرار والعزيمة
🇸🇦🇸🇦#رؤية_2030_واقع_يتحقق 🇸🇦#رؤية_السعودية_2030 🇸🇦 pic.twitter.com/kDNMAsDzUh
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) April 27, 2021