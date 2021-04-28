نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. وزير الرياضة عن إشادة ولي العهد: قائد ملهم يُحفزنا
28/04/2021   1:10 م

بالفيديو.. وزير الرياضة عن إشادة ولي العهد: قائد ملهم يُحفزنا

+ = -
339

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن فخره بإشادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان به، مؤكدًا أنه قائد ملهم يُحفز الجميع.

ونشر وزير الرياضة كلمة للأمير محمد بن سلمان عنه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال: “أفخر بكلمات ولي العهد وإشادته التي أعتز بها كثيرًا”.

وأوضح عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “وللحق والإنصاف فإن دعمه واهتمامه وحرصه حفظه الله أساس كل نجاح تحقق ويتحقق لنا.. قائد ملهم يحفزنا على كل تميز ومنه نستلهم جميعًا الإصرار والعزيمة”.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد تحدث عن كيفية اختيار فريق عمله قائلًا: “الكفاءة والقدرة من الأساسيات، ولكن أهم شيء الشغف لدى المسؤول، فعندما يتعين المسؤول في منصب معين يجب أن تكون هذه قضيته الشخصية”. وفق “أخبار 24”.

وتابع ولي العهد: “على سبيل المثال، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو مهتم بالرياضة وكفء لهذا المنصب، ولكن قضية الرياضة هي قضيته الشخصية، الشغف هو أكثر دافع للمسؤول أن يتحرك بأكبر قدر ممكن”.

بالفيديو.. وزير الرياضة عن إشادة ولي العهد: قائد ملهم يُحفزنا

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150243.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.