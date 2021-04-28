“ميكالي” يكشف سر فوز الهلال الكبير على “أجمك” بدوري أبطال آسيا

كشف المدير الفني لفريق الهلال، المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، السر وراء فوز فريقه على أجمك الأوزبكي، بثلاثية دون رد، في الجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2021.
وقال ميكالي في تصريحات بعد المباراة: “أقوم بإجراء التغييرات وفق الظروف المتاحة خلال المباراة، لذلك ليس بالضرورة إجراء تعديلات معينة في كل لقاء، لأن كل شىء متوقف على ما يحدث خلال مجريات اللعب”.
وأوضح “ميكالي”: “سعادتي لا توصف بعد ردة الفعل التي أظهرها اللاعبون في لقاء اليوم، بعد الضغط الذي تعرض له الفريق خلال الفترة الماضية.. أثق في الجميع بمن فيهم الشُبان”. وفق “أخبار 24”.
واختتم المدير الفني: “اللاعبون قدموا قتالية كبيرة في مباراة اليوم أمام أجمك، وأهديهم الانتصار وأعتقد أن الجميع قدم كل ما لديه في المباراة.. وأتطلع لتحقيق الفوز في المباراة الختامية”.
ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط بعد الفوز على أجمك، في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى، وبفارق المواجهات المباشرة عن استقلال دوشنبه، الذي انتصر في الوقت القاتل على شباب الأهلي بهدف نظيف.