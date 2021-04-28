الدحيل القطري يفقد أهم لاعبيه في مواجهة الأهلي الحاسمة بدوري الأبطال

تلقى فريق الدحيل القطري، ضربة موجعة، قبل مواجهة نظيره الأهلي، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.
وتأكد بشكل رسمي، غياب المغربي المهدي بن عطية، أمام الأهلي المقبلة، بعدما حصل على كارت أحمر، في نهاية المباراة أمام الشرطة العراقي، والتي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.
وسقط الدحيل، في فخ الخسارة أمام الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بالمجموعة الثالثة. وفق “أخبار 24”.
وأكمل الدحيل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب مهدي بن عطية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.