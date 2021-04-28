تسببت سيول قوية اجتاحت مدينة مكة المكرمة أمس (الثلاثاء)، في جرف عدد من المركبات المتوقفة بعدد من الشوارع واحتجاز أخرى.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اندفاع مياه السيول وانحدارها بقوة في بعض الشوارع، ما أدى لجرف عدد من السيارات المتوقفة على جانبي الطريق؛ حيث ارتطمت إحداها بمركبة أخرى وتوقفت.
وبدا في مقاطع أخرى احتجاز أشخاص داخل مركباتهم التي توقفت في وسط الطرق بعدما حاصرتها مياه السيول من جميع النواحي.
وأشار متداولو المقاطع إلى أن الأمطار التي هطلت أمس استمرت لنحو 3 ساعات، وأن السيول ألحقت بعض الأضرار المادية بعدد من المركبات وتسبب في أعطال بأخرى.
وفق “أخبار 24”.