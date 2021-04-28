تعد أمراض القلب والدورة الدموية، والسرطان، والخرف، والسكري، والاكتئاب أخطر خمسة أمراض منتشرة في بلدان العالم، ويزداد مخاطرها لكون أنها تؤدي أحيانًا إلى الوفاة.
ويمكن للمرء، وفقا لـ”دويتشه فيله”، الوقاية من هذه الأمراض والحد من مضاعفاتها من خلال برنامج يومي لتحسين الصحة، وفي السطور التالية نستعرض أضرار هذه الأمراض، وطرق الوقاية منها.
أمراض القلب والدورة الدموية
يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر لمضاعفات منها الانتفاخات في الأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، وقد يتفاقم الأمر إلى إصابة الجسم بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية أو تمزق الأوعية الدموية وحدوث نزيف، وللوقاية من هذا الأمر يجب تجنب التدخين، وتناول الفاكهة والخضراوات والأسماك، وممارسة أي نوع من النشاط البدني المنتظم، مثل رياضات التحم، وتجنب ما يؤدي لارتفاع ضغط الدم مثل الإجهاد والتوتر لفترة طويلة، إضافة إلى تجنب تناول الأغذية الغنية بالدهون والملح.
السرطان
يعد سرطان الرئة، والصدر، والأمعاء، والبنكرياس من أبرز أنواع السرطان، ومن العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة التدخين، والإشعاعات مثل التصوير بالأشعة السينية، والتغذية غير السليمة مثل الاستهلاك المتكرر للحوم الحمراء، وزيادة الوزن وقلة الحركة التي قد تؤدي إلى الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان القولون.
وللوقاية من هذا المرض يجب تجنب العوامل المسببة له، فضلا عن تحفيز آليات إصلاح الخلايا بالجسم من خلال تناول الفواكه والخضراوات والثوم والبصل ومنتجات الصويا والكركم، والأسماك وصفار البيض، وأي طرق توفر للجسم فيتامين “د3” مثل التعرض لضوء النهار، كما يُنصح من كان لديه أقارب يعانون السرطان بضرورة متابعة الطبيب لأن العوامل الوراثية أحيانا تكون سببًا في الإصابة بالسرطان.
السكري
يؤدي مرض السكري أحيانا لأضرار بالأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، وقد يصل الأمر إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتلف الشبكية وضعف الكلى واضطرابات الأعصاب، وللوقاية من ذلك ينصح بممارسة الرياضة بمعدل 30 إلى 60 دقيقة على الأقل في الأسبوع، بالإضافة إلى التحكم في الوزن، وتناول كميات أقل من السكريات، واتباع حمية البحر الأبيض المتوسط التي تتضمن تناول الزيتون وزيت الزيتون، والخضراوات، والفواكه، والأسماك، والثوم، وإكليل الجبل والزعتر. وفق “أخبار 24”.
الخرف
يكون الأفراد ممن تعدت أعمارهم 65 عاما معرضون للإصابة به، ويرتبط خرف ألزهايمر بعوامل وراثية إلى حد ما، ولكي نتجنب الإصابة به علينا تجنب ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، بجانب اتباع نظام غذائي صحي منخفض الكربوهيدرات، والاهتمام بالتواصل الاجتماعي، وممارسة الرياضة، والأنشطة الذهنية.
الاكتئاب
لا يوجد سبب معين للإصابة به، وأحيانا يحدث للإنسان بسبب عوامل وراثية، أو بسبب فقدان شخص عزيز، أو فقدان مهارات خاصة به أو إصابته بأمراض مزمنة، وتعد الحيوية والاستقرار العقلي أفضل طرق للمساعدة ضد حدوث الاكتئاب.