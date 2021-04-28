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أخبار محلية > “صحة جدة” تحيل رافضي أخذ لقاح “كورونا” من منسوبيها إلى لجنة مخالفة المهن الصحية
28/04/2021   5:24 م

“صحة جدة” تحيل رافضي أخذ لقاح “كورونا” من منسوبيها إلى لجنة مخالفة المهن الصحية

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أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أنها ستحيل الممارسين الصحيين الرافضين لأخذ اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” دون مبرّر طبي، إلى لجنة مخالفة مزاولي المهن الصحية.

وجاء في تعميم أصدره مدير “صحة جدة” أن قرار إحالة الرافضين إلى اللجنة جاء بعد رصد ضعف إقبال منسوبي صحة المحافظة على أخذ اللقاح.

وأوضحت “صحة جدة”، وفقاً لصحيفة “سبق” أن من واجبات الممارسين الصحيين الالتزام بدليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية، مبينة أن أخذ الممارس الصحي اللقاح يعد واجباً مهنياً، إن لم يوجد مبرر طبي يحول دون أخذ اللقاح، وذلك لحماية الممارس الصحي من الأخطار المحتملة، والوقاية من الأمراض المعدية.

وأضافت أن أخذ اللقاح يتماشى مع الأنظمة والتعليمات ويحقق المصلحة العامة المرجوة التي تضمن سلامة المجتمع، وتحول دون حرمان أو نقص المنظومة الصحية من الكوادر البشرية اللازمة نتيجة “العدوى”، وهو ما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية، ويضمن ألا يكون الممارس الصحي ناقلاً للمرض.

“صحة جدة” تحيل رافضي أخذ لقاح “كورونا” من منسوبيها إلى لجنة مخالفة المهن الصحية

أخبار محلية
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