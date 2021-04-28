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أخبار محلية > اعتماد دعم 28 شهادة مهنية احترافية جديدة في عدة مجالات بينها السياحة والمحاسبة والهندسة
28/04/2021   5:24 م

اعتماد دعم 28 شهادة مهنية احترافية جديدة في عدة مجالات بينها السياحة والمحاسبة والهندسة

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن اعتماد 28 شهادة مهنية احترافية جديدة، ليصل عدد الشهادات المعتمدة ضمن برنامج الشهادات الاحترافية إلى 106 شهادات.

وقال الصندوق إن الشهادات المعتمدة الجديدة تشمل عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة؛ من أبرزها: مجالات السياحة والضيافة والمراجعة والمحاسبة وأساسيات الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة المشاريع، والموارد البشرية.

وأبان أن برنامج دعم الشهادات الاحترافية يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى من أجل رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل، والتحفيز على التطوير المهني للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه يُشترط للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، والإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، مع العلم بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين فقط.

اعتماد دعم 28 شهادة مهنية احترافية جديدة في عدة مجالات بينها السياحة والمحاسبة والهندسة

أخبار محلية
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