ميزات جديدة في “إنستغرام” لمساعدة المؤثرين في تحقيق المزيد من الإيرادات

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إن منصة إنستغرام تعمل على تطوير مجموعة كبيرة من الميزات لمساعدة المؤثرين في تحقيق المزيد من الإيرادات من المحتوى.
وأبان أن ذلك يتضمن سوقًا من شأنه أن يساعد في مطابقة العلامات التجارية مع المؤثرين الذين يقدمون محتوى يتناسب مع الجماهير التي تطمح تلك العلامات في الوصول إليها.
بدوره قال رئيس منصة إنستغرام، آدم موسيري، خلال بث مباشر مع زوكربيرغ، إن الهدف من هذا السوق هو أن يلعب إنستغرام دورًا أكبر في مساعدة العلامات التجارية على اكتشاف المبدعين الناشئين وصناع المحتوى المتوافقين مع أعمالهم والعكس صحيح.
وأعلن زوكربيرغ، وفقا لـ”البوابة العربية للأخبار التقنية”، متاجر المبدعين التي تسمح للمبدعين ببيع المنتجات لمستخدمي إنستغرام مباشرة، كما قدمت الشركة العام الماضي متاجر فيسبوك وإنستغرام التي تسمح بالبيع مباشرة للمستخدمين، وتتيح لبعض كبار المؤثرين إنشاء متاجر في حساباتهم ضمن إنستغرام.
وكشف زوكربيرغ عن سوق بالعمولة يتيح للمبدعين من صناع المحتوى الحصول على تخفيضات من مبيعات المنتجات التي يوصون بها في محتواهم.