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أخبار محلية > ترفع عددها إلى الضعفين.. تسجيل 15 ولادة جديدة لظباء الريم بمتنزه الغاط
28/04/2021   5:24 م

ترفع عددها إلى الضعفين.. تسجيل 15 ولادة جديدة لظباء الريم بمتنزه الغاط

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قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إنه تم تسجيل 15 حالة ولادة جديدة لظباء الريم في متنزه الغاط الوطني.

وأوضح المركز أن الولادات الجديدة ترفع أعداد الظباء بالمتنزه إلى الضعفين؛ وذلك خلال مدة عامين، لافتاً إلى أنه سيتم نقل أعداد من هذه الظباء إلى خارج المسيجات لتؤدي أدوارها في التوازن البيئي.

يذكر أن إطلاق ظباء الريم يعد أحد برامج إعادة التوطين التي تهدف لحماية بعض أنواع الحياة الفطرية النادرة والمهددة بالانقراض.

ويقع المنتزه على بعد نحو 10 كلم جنوب محافظة الغاط وهو عبارة عن واد يسمى (وادي الباطن) وهو أحد وديان جبل طويق الذي يحيط بالوادي من جميع الجهات.

تسجيل 15 ولادة جديدة لظباء الريم بمتنزه الغاط

تسجيل 15 ولادة جديدة لظباء الريم بمتنزه الغاط

تسجيل 15 ولادة جديدة لظباء الريم بمتنزه الغاط

تسجيل 15 ولادة جديدة لظباء الريم بمتنزه الغاط

وفق “أخبار 24”.

ترفع عددها إلى الضعفين.. تسجيل 15 ولادة جديدة لظباء الريم بمتنزه الغاط

أخبار محلية
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