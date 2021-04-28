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أخبار محلية > “الفراج” يضرب بالخيزرانة.. ويتقمص شخصية “الزعاق” في “ستوديو 21” (فيديو)
28/04/2021   11:58 م

“الفراج” يضرب بالخيزرانة.. ويتقمص شخصية “الزعاق” في “ستوديو 21” (فيديو)

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جسّد الفنان خالد الفراج شخصية الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، في حلقة اليوم من البرنامج الكوميدي “ستوديو 21”.

وتقمص الفراج، ضمن حلقة اليوم (الأربعاء)، من برنامج “ستوديو 21″، المذاع على قناة “MBC”، شخصية الزعاق، معتمدًا على حركاته وأسلوبه المعتاد في الفيديوهات التعريفية التي ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل.

وظهر الفراج ممسكًا بخيزرانة كالتي يظهر بها الزعاق، وظل يوجه الضرب لأحد التلاميذ، موجها له بعض الإرشادات الساخرة، مثل: “قالوا إذا دخل سهيل لا تمشي حافي بالليل”. وفق “أخبار 24”.

“الفراج” يضرب بالخيزرانة.. ويتقمص شخصية “الزعاق” في “ستوديو 21” (فيديو)

أخبار محلية
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