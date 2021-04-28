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أخبار محلية > ضمن حملة “سلامتنا بالتزامنا”.. أمير الرياض يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح
28/04/2021   11:58 م

ضمن حملة “سلامتنا بالتزامنا”.. أمير الرياض يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة في أخذ لقاح فيروس كورونا.

وقال سموه بمناسبة إطلاق إمارة منطقة الرياض حملة (سلامتنا بالتزامنا): إننا نشاهد ارتفاعًا في نسبة الإصابة بفيروس كورونا لذا أهيب بجميع أبناء المنطقة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح للحد -بإذن الله- من انتشار فيروس كورونا في المنطقة. وفق “أخبار 24”.

وأكد أهمية دور القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة بالتفاعل مع الحملات التوعوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعلى ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل على حثّ منسوبيها بضرورة أخذ اللقاح.

ضمن حملة “سلامتنا بالتزامنا”.. أمير الرياض يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح

أخبار محلية
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