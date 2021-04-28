بالفيديو.. الشقيري يستعرض الأشكال الجديدة لأبراج الاتصالات والبقالات ومسارات المكفوفين

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري الأشكال الجديدة لأبراج الاتصالات بالمملكة، وعملية تطوير وتمديد مسارات المكفوفين، إضافةً إلى النموذج الجديد للبقالات واشتراطات عملها.
وكشف، في حلقة اليوم (الأربعاء) من برنامجه “سين” المذاع على قناة MBC 1، عن وجود ألفي برج لتقوية شبكة اتصالات الجوال بالمملكة، والتي بدأ تطويرها من خلال تصميم جديد لكل برج مستوحى من الهوية الوطنية والتراث السعودي، بواقع 400 برج سنوياً.
ولفت إلى أنه تم تجهيز 14 كيلومتراً من مسارات المكفوفين في الخبر فقط، والتي تأتي ضمن خطة التغيير الشاملة التي تشمل أساسياتها الاعتراف بالمشكلة، تشخيصها، تحسين وعلاج المشكلة، واستدامة العمل على ذلك التحسين.
كما استعرض الشقيري نموذجاً للبقالات الجديدة عبارة عن منفذ بيع للمواد الغذائية المخفضة، مبيناً الاشتراطات المتوفرة بها، ومنها كاميرات المراقبة، حاجز الهواء، مصيدة الحشرات، نظام التبريد، الواجهة الزجاجية، اللوحة الموحدة، تسعير المنتجات والسلع المعروضة، وتفعيل خاصية الدفع الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأنه سيجري توحيد معايير 71 ألف بقالة موزعة على جميع أنحاء المملكة خلال العام الجاري، مستعرضاً عدداً من البقالات التي طبّقت النموذج الجديد في تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والخبر.
الأشكال الجديدة لأبراج الاتصالات مستوحاة من تراث المملكة
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— MBC1 (@mbc1) April 28, 2021
الدفع الإلكتروني والواجهة الزجاجية وحاجز الهواء.. النموذج الجديد للبقالات
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآن https://t.co/95sWc6NAti @shugairi#سين#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/BnSMa6UJx4
— MBC1 (@mbc1) April 28, 2021