حقق حلمه بعد 33 عاماً.. سفير المملكة في بلجيكا ولوكسمبورغ يروي مسيرة كفاحه في الخارجية

كشف سفير المملكة في بلجيكا ولوكسمبورغ، خالد الجندان، عن مسيرة كفاحه المهنية في الدبلوماسية على مدار عقود، رافق فيها وزير الخارجية الأمير الراحل سعود الفيصل لمدة 30 عامًا.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج “من الصفر”، المذاع على قناة “MBC”، أنه حصل على المركز الخامس على مستوى المملكة في المرحلة التوجيهية عام 1966، ولكن لسوء الحظ فقد أُلغي نظام “الابتعاث” للقسم الأدبي في تلك السنة، ليقرر استكمال دراسته في الجامعة الأمريكية في لبنان، وحصل على بكالوريوس العلوم السياسية وكذلك على درجة الماجستير من نفس الجامعة.
وأضاف أنه بعد التحاقه بالعمل في وزارة الخارجية، كان يأمل بالعمل في السلك الدبلوماسي، ولكنه ظل في الوزارة 33 عامًا قبل أن تتاح له الفرصة للعمل بالخارج، مشيرًا إلى أن لقاءه الأول بالوزير سعود الفيصل كان في الدورة 35 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 1980، مضيفا أنه عند عودته إلى جدة اتصل به مكتب الفيصل وأخبره بتكليفه بالانتقال للعمل بالرياض.
ولفت إلى أنه تمكن من تحقيق حلمه بالعمل في السلك الدبلوماسي بعد عقود من مسيرة مهنية حافلة في وزارة الخارجية، عندما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيينه سفيرا للمملكة في جمهورية النمسا، ليباشر عمله هناك، وكان أيضًا سفيرًا غير مقيم بجمهورية سلوفاكيا. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الأمير الراحل سعود الفيصل كان دقيقا للغاية في اختيار كلمات خطاباته، سواء العربية أو الإنجليزية، مضيفا أنه كان “سيد الارتجال”، لأنه كان يرتجل في أحيان كثيرة بشكل رائع، مبينا أنه كان يجري تحديثات سريعة على كلمته بناء على ما سمعه من كلمات وزراء الخارجية في الأمم المتحدة في نفس الجلسة.
حلم الدكتور #خالد_الجندان يتحقق بعد عقود من مسيرة مهنية حافلة في وزارة الخارجية @KhalidJindan
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— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 28, 2021
سوء حظ صادف #خالد_الجندان المتفوق وصاحب المركز الخامس على مستوى المملكة؛ لكنه لم يمنعه من الحصول على الدكتوراة
قصص #اللقاء مستمرة يمكنك متابعتها بعد الاشتراك في Shahid VIPhttps://t.co/yVxTCyK43a #MBC1 pic.twitter.com/T4JUZp1Eqg
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 28, 2021