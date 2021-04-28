كان مدرسة صحفية مستقلة.. إعلاميون ونقاد رياضيون يشيدون بالإعلامي الراحل خالد قاضي

أشاد إعلاميون ونقاد رياضيون بالإعلامي الراحل خالد قاضي، الذي توفي عن عمر يناهز 63 عاماً تاركاً تاريخًا من الإنجازات الصحفية، فقد نال احترام الجمهور، حيث رفع 30 ألف مشجع اسمه وصوره في المدرجات تكريماً له وتخليداً لذكراه.
واستعرضت حلقة اليوم (الأربعاء) من برنامج “الراحل” على قناة روتانا خليجية، سيرة وحياة الإعلامي الراحل الذي أثرى الصحافة الرياضية في بدايتها بتغطية الأحداث الرياضية بمقالاته وتقاريره وتحقيقاته.
وأشاد إعلاميون رياضيون بالإعلامي المخضرم الذي ترك أثراً في الوسط الرياضي بالمملكة، حيث قال الإعلامي أحمد الشمراني إنه يعتقد أنه لم يجمع أحد على شخصية إعلامية رياضية من قبل، مثلما اجتمع على محبة واحترام خالد قاضي.
كما أشار الناقد الرياضي عبد الله الشيخي إلى أنه تعرّف على زميله الراحل في بداياته الصحفية، وأنه وجد خالد قاضي أستاذاً في الحياة وليس في الإعلام فقط، فيما اعتبره مدير عام القنوات الرياضية السعودي غانم القحطاني مؤسساً للإعلام الرياضي السعودي الحديث. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكّد مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقاً محمد الشيخي أن الراحل خالد قاضي يُعد مدرسة صحفية مستقلة استفاد منها الكثير من الإعلاميين والصحفيين، حيثّ ركّز على تعليم الصحفيين الجدد التقاط عامل الإثارة عند كتابة الخبر والتحقيق والمقال والتقرير الصحفي لجذب القارئ.
صحافي ترك بصمة لا تنسى في تاريخ الصحافة الرياضية، وعاصر إنجازات كرة القدم السعودية في الميدان..
نال احترام قرّاء الصحافة جتى اليوم الأخير من حياته، وكرمته الجماهير الرياضية برفع اسمه وصوره في المدرجات..
حياة #الراحل_خالد_القاضي في #برنامج_الراحل.. الآن على #روتانا_خليجية pic.twitter.com/l5PxQTosTn
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 28, 2021
الإعلامي الرياضي #أحمد_الشمراني:
أعتقد أنه لم يجمع الناس على شخصية إعلامية رياضية من قبل، مثلما اجتمعوا على محبة واحترام #الراحل_خالد_القاضي.#رمضان_كريم#عيشوا_معنا_معنى_رمضان@Ahmed_alshmrani pic.twitter.com/vFyh50P22d
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 28, 2021
الناقد الرياضي #عبدالله_الشيخي:
عرفت #الراحل_خالد_القاضي في بداياتي الصحفية، فوجدته أستاذا، ليس في الإعلام فقط، بل أستاذا في الحياة..#رمضان_كريم#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/bxAH9b4kwV
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 28, 2021
أ. غانم القحطاني:#الراحل_خالد_القاضي هو مؤسس الإعلام الرياضي السعودي الحديث..#رمضان_كريم#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/h7QjO27GF1
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 28, 2021
أ. محمد الشيخي:#الراحل_خالد_القاضي مدرسة صحفية مستقلة، استفاد منها الكثير من الإعلاميين والصحفيين وأنا منهم..#رمضان_كريم#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/xBMxp0fvlK
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 28, 2021