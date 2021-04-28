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أخبار محلية > كان مدرسة صحفية مستقلة.. إعلاميون ونقاد رياضيون يشيدون بالإعلامي الراحل خالد قاضي
28/04/2021   11:57 م

كان مدرسة صحفية مستقلة.. إعلاميون ونقاد رياضيون يشيدون بالإعلامي الراحل خالد قاضي

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أشاد إعلاميون ونقاد رياضيون بالإعلامي الراحل خالد قاضي، الذي توفي عن عمر يناهز 63 عاماً تاركاً تاريخًا من الإنجازات الصحفية، فقد نال احترام الجمهور، حيث رفع 30 ألف مشجع اسمه وصوره في المدرجات تكريماً له وتخليداً لذكراه.

واستعرضت حلقة اليوم (الأربعاء) من برنامج “الراحل” على قناة روتانا خليجية، سيرة وحياة الإعلامي الراحل الذي أثرى الصحافة الرياضية في بدايتها بتغطية الأحداث الرياضية بمقالاته وتقاريره وتحقيقاته.

وأشاد إعلاميون رياضيون بالإعلامي المخضرم الذي ترك أثراً في الوسط الرياضي بالمملكة، حيث قال الإعلامي أحمد الشمراني إنه يعتقد أنه لم يجمع أحد على شخصية إعلامية رياضية من قبل، مثلما اجتمع على محبة واحترام خالد قاضي.

كما أشار الناقد الرياضي عبد الله الشيخي إلى أنه تعرّف على زميله الراحل في بداياته الصحفية، وأنه وجد خالد قاضي أستاذاً في الحياة وليس في الإعلام فقط، فيما اعتبره مدير عام القنوات الرياضية السعودي غانم القحطاني مؤسساً للإعلام الرياضي السعودي الحديث. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أكّد مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقاً محمد الشيخي أن الراحل خالد قاضي يُعد مدرسة صحفية مستقلة استفاد منها الكثير من الإعلاميين والصحفيين، حيثّ ركّز على تعليم الصحفيين الجدد التقاط عامل الإثارة عند كتابة الخبر والتحقيق والمقال والتقرير الصحفي لجذب القارئ.

كان مدرسة صحفية مستقلة.. إعلاميون ونقاد رياضيون يشيدون بالإعلامي الراحل خالد قاضي

أخبار محلية
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