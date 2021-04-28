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أخبار محلية > خالد بن سلمان: وطنٌ طموح واقتصادٌ مزدهر ومجتمعٌ حيوي.. ثلاثية نماء عاشتها السعودية في 5 سنوات
28/04/2021   11:57 م

خالد بن سلمان: وطنٌ طموح واقتصادٌ مزدهر ومجتمعٌ حيوي.. ثلاثية نماء عاشتها السعودية في 5 سنوات

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قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إن مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التلفزيونية جاءت لتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا وانفتاحنا على الآخر.

وأضاف أنها أكدت على مد يدنا للسلام على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. فاختصر سموه في ظهوره ما أراد أن يقوله كل السعوديين.

وأوضح أن وطنا طموحا واقتصادا مزدهرا ومجتمعا حيويا، ثلاثية نماء عاشتها السعودية في 5 سنوات لتُصبح “رؤية 2030” واقعًا يتحقق بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد قائد هذه النجاحات ومحقق هذه الإنجازات والذي بفضل من الله ثم بدعمه تحقق الكثير من النجاحات. وفق “أخبار 24”.

خالد بن سلمان: وطنٌ طموح واقتصادٌ مزدهر ومجتمعٌ حيوي.. ثلاثية نماء عاشتها السعودية في 5 سنوات

أخبار محلية
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