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أخبار محلية > سمع أنها صحراء بلا أشجار.. فارس محترف من بنما يروي تجربته بالعمل في المملكة التي غيرت نظرته عنها
28/04/2021   11:57 م

سمع أنها صحراء بلا أشجار.. فارس محترف من بنما يروي تجربته بالعمل في المملكة التي غيرت نظرته عنها

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روى الفارس المحترف من دولة بنما ألكسي مورينو، تجربة إقامته الفريدة في المملكة وانطباعاته التي تغيرت بمجرد وصوله إليها.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “تجربة فريدة” على قناة sbc، أنه يعمل بالمملكة منذ 8 سنوات، وذلك بعد أن طُلب من صديقه محترف ركوب الخيل ترشيح شخص للعمل فقام بترشيحه.

وأكد أنه لم يكن يعرف أي شيء عن المملكة إلا ما سمعه من الناس أنها مكان صحراوي لا يوجد فيه أشجار، وأن المواطنين سيئون والقواعد صعبة للغاية على الجميع. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن ما سمعه لم يكن صحيحا، بل كان الوضع مختلفا تماما عما كان يتخيله، مشيراً إلى أنه وجد أماكن كثيرة للترفيه كالخروج للبر وركوب الجمال والأحصنة، والمطاعم ومراكز التسوق.

سمع أنها صحراء بلا أشجار.. فارس محترف من بنما يروي تجربته بالعمل في المملكة التي غيرت نظرته عنها

أخبار محلية
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