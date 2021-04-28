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أخبار محلية > الصحة تناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع الحالات النشطة والحرجة
28/04/2021   11:57 م

الصحة تناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع الحالات النشطة والحرجة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، أن الحالات النشطة والحرجة المصابة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، داعية إلى أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس.

وسُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1062 حالة إصابة مؤكدة، بينما تعافت 867 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 9892 منها 1298 حالة حرجة.

وناشدت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

الصحة تناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع الحالات النشطة والحرجة

أخبار محلية
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