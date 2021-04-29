“شرطة الرياض” تقبض على مقيم مخالف ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة، وذلك لارتكابه جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة الرائد خالد الكريديس، أن القبض على المقيم المخالف جاء بعد المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها.
وأضاف الرائد الكريديس أن المقيم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر، وقام بترصد عملاء المصارف والبنوك بسلب ما بحوزتهم من أموال. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه جرى القبض على المخالف أثناء ترصده لأحد الأشخاص أمام أحد البنوك، وبلغ مجموع الأموال التي سلبها 230 ألف ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.