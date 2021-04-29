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29/04/2021   8:31 ص

“الغذاء والدواء” ترد على ما يُتداول عن احتواء عجائن السمبوسة على زيوت مضرة بالصحة

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فنّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما تم تداوله بشأن احتواء عجائن السمبوسة على زيوت مهدرجة تؤدي لأضرار صحية خطيرة.

وأكدت الهيئة أنه لا صحة لهذه الأنباء المتداولة، وأنها تؤكد على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في المنتجات الغذائية.

وأشارت إلى أنه لا بأس من تناول السمبوسة ولكن باعتدال، وكذلك تجنب طرق التحضير غير الصحية.

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” ترد على ما يُتداول عن احتواء عجائن السمبوسة على زيوت مضرة بالصحة

طب وتداوي
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