“الغذاء والدواء” ترد على ما يُتداول عن احتواء عجائن السمبوسة على زيوت مضرة بالصحة

فنّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما تم تداوله بشأن احتواء عجائن السمبوسة على زيوت مهدرجة تؤدي لأضرار صحية خطيرة.
وأكدت الهيئة أنه لا صحة لهذه الأنباء المتداولة، وأنها تؤكد على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في المنتجات الغذائية.
وأشارت إلى أنه لا بأس من تناول السمبوسة ولكن باعتدال، وكذلك تجنب طرق التحضير غير الصحية.
لا صحة بأن عجائن السمبوسة تحتوي على زيوت مهدرجة تؤدي لأضرار صحية خطيرة، إنما يُنصح بتناولها باعتدال وتجنُب طرق التحضير غير الصحية.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/hLTbw394MQ
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 28, 2021
وفق “أخبار 24”.