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أخبار محلية > هذا ما قاله عبدالله المديفر تعليقاً على حواره التلفزيوني مع ولي العهد
29/04/2021   8:31 ص

هذا ما قاله عبدالله المديفر تعليقاً على حواره التلفزيوني مع ولي العهد

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علّق الإعلامي عبدالله المديفر على الحوار التلفزيوني الذي أجراه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أول من أمس (الثلاثاء)، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030.

وكان ولي العهد قد أشاد بالمديفر خلال الحوار، ووصفه بواحد من خيرة المحاورين في المملكة والعالم العربي، وأنه يتشرف أن يكون معه.

وردّ المديفر على إشادة الأمير محمد بقوله، إن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يُعد وسام فخر نُقش في حياته المهنية، وسيستمر معه لنهاية حياته الدنيوية.

“أنت من خيرة المحاورين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي ، وأتشرف أن أكون معك”

وسام فخر نقشه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حياتي المهنية سيستمر معي لنهاية حياتي الدنيوية..
⠀ pic.twitter.com/3BWcNrnhsQ

— عبدالله المديفر (@almodifer) April 28, 2021

وفق “أخبار 24”.

هذا ما قاله عبدالله المديفر تعليقاً على حواره التلفزيوني مع ولي العهد

أخبار محلية
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