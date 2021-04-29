أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعداداتها لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، التي تشهد إقبالاً كبيراً من قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتعمل الوكالة على تهيئة المسجد النبوي والساحات والمرافق المحيطة به، والتأكد من اكتمال جميع الخدمات وتسخير التقنيات والتطبيقات الحديثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لقاصدي المسجد النبوي، لينعموا بالراحة والاطمئنان ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.
كما تسعى لتنفيذ خطة ميدانية متكاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة المصلين من عدوى فيروس كورونا.
وفق “أخبار 24”.