جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الدعوة للمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، للاستفادة من المرحلة الثانية من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، والتي تشمل الإعفاء بنسبة 75%.
وقالت الهيئة بأن المبادرة تشمل إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار.
وأوضحت أن المبادرة تتضمن مراحل ثلاثة، الأولى انتهت بنهاية مارس الماضي، والثانية بدأت في أبريل وتستمر حتى نهاية مايو، ويُعفى فيها المكلف من الغرامات بنسبة 75%، فيما يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 50% في المرحلة الثالثة من المبادرة التي ستبدأ في يونيو القادم.
ودعت المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة الذي تم إطلاقه مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني.
وتعد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تم تمديدها لمدة ستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي وحتى الثلاثين من يونيو المقبل.
وفق “أخبار 24”.