“التعليم” تعتزم إطلاق نسخة من “مدرستي” لمراحل الطفولة.. وتدعو لمشاركتها في اختيار اسم المنصة

أعلنت وزارة التعليم، اعتزامها إطلاق نسخة من منصة “مدرستي” لدعم مراحل الطفولة المُبكرة، وأطلقت استفتاء لمشاركتها في اختيار اسم المنصة.
ودعت الوزارة، المجتمع ومنسوبي التعليم إلى المشاركة والتصويت لاختيار اسم من بين ثلاثة أسماء هي: “أطفال مدرستي، وطفولة مدرستي، ومدرستي للطفولة المبكرة”.
#استفتاء |
تعتزم #وزارة_التعليم إطلاق نسخة من #منصة_مدرستي لدعم مراحل الطفولة المبكرة، ورغبة في مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم في اختيار اسم للمنصة؛ نأمل التصويت على أحد الخيارات المقترحة:
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) April 29, 2021
وفق “أخبار 24”.