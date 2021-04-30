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أخبار محلية > “التعليم” تعتزم إطلاق نسخة من “مدرستي” لمراحل الطفولة.. وتدعو لمشاركتها في اختيار اسم المنصة
30/04/2021   5:01 ص

“التعليم” تعتزم إطلاق نسخة من “مدرستي” لمراحل الطفولة.. وتدعو لمشاركتها في اختيار اسم المنصة

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أعلنت وزارة التعليم، اعتزامها إطلاق نسخة من منصة “مدرستي” لدعم مراحل الطفولة المُبكرة، وأطلقت استفتاء لمشاركتها في اختيار اسم المنصة.   

ودعت الوزارة، المجتمع ومنسوبي التعليم إلى المشاركة والتصويت لاختيار اسم من بين ثلاثة أسماء هي: “أطفال مدرستي، وطفولة مدرستي، ومدرستي للطفولة المبكرة”. 

 

وفق “أخبار 24”. 

“التعليم” تعتزم إطلاق نسخة من “مدرستي” لمراحل الطفولة.. وتدعو لمشاركتها في اختيار اسم المنصة

أخبار محلية
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