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اخبار رياضية > بالأرقام.. العمري “صمام أمان” النصر في مواجهة السد
30/04/2021   6:14 م

بالأرقام.. العمري “صمام أمان” النصر في مواجهة السد

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قدم مدافع نادي النصر، عبدالإله العمري مباراة قوية للغاية، خلال فوز فريقه الثمين على السد القطري، بهدفين مقابل هدف، ضمن ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ونجح العمري وفقاً لـ”سبورت 360″ في الفوز في الصراعات الأرضية بنسبة (100%)، وحسم 9 صراعات الهوائية بنسبة (49%) إضافة إلى إرسال 3 تمريرات طولية صحيحة.

وسدد العمري على الجانب الهجومية تسديدتين بنسبة نجاح (50%) حيث سجل الهدف الثاني لفريقه من ضربة رأسية بعد عرضية رائعة من المغربي نور الدين أمرابط.

وضمن النصر مقعداً في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة.

بالأرقام.. العمري “صمام أمان” النصر في مواجهة السد

اخبار رياضية
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