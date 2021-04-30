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اخبار رياضية > بعد إظهاره الجاهزية.. الحمدان ضمن قائمة الهلال لمواجهة شباب الأهلي دبي
30/04/2021   6:14 م

بعد إظهاره الجاهزية.. الحمدان ضمن قائمة الهلال لمواجهة شباب الأهلي دبي

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كشفت مصادر صحفية، أنه من المنتظر أن يكون لاعب فريق الهلال عبدالله الحمدان، ضمن قائمة فريقه في مواجهة اليوم (الجمعة) ضد شباب الأهلي الإماراتي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2021.

وذكرت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية” أن الحمدان سيكون في قائمة البدلاء، مبينة أنه أظهر جاهزيته خلال مشاركته في التدريبات الجماعية بعدما أكمل برنامجه التأهيلي إثر إصابة في عضلات أسفل البطن.

وأجرى اللاعبون عدة تدريبات تحت إشراف المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، تضمنت تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية خلال مناورات داخل الملعب.

بعد إظهاره الجاهزية.. الحمدان ضمن قائمة الهلال لمواجهة شباب الأهلي دبي

اخبار رياضية
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