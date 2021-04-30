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أخبار محلية > بعد حظر المملكة.. انخفاض أسعار الفواكه في لبنان بنسبة 40%.. ومصدرون: تأثيره يشبه الحرب الأهلية
30/04/2021   9:38 م

بعد حظر المملكة.. انخفاض أسعار الفواكه في لبنان بنسبة 40%.. ومصدرون: تأثيره يشبه الحرب الأهلية

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انخفضت أسعار الفواكه في لبنان بنسبة 40%، وذلك بعد أيام فقط من حظر المملكة إدخالها أو العبور عبر أراضيها بسبب استغلالها في تهريب المخدرات.

وكشف أحد كبار المصدرين يدعى علي فاضل، أن الحظر السعودي تأثيره أكبر مما حدث أثناء الحرب الأهلية والأزمة المالية الأخيرة، بحسب تقرير مرئي نشرته صحيفة ” ناشيونال الإماراتية” ومحذرا من انهيار الزراعة لعدم وجود مشترين.

فيما قال مُصدر موز، إن الأزمة ستكون أكبر خلال الأيام المقبلة إذا استمر الحظر، مما قد يضطرهم إلى التخلص من المنتج، خاصة وأن منتجاتهم تصل إلى بعض دول الخليج عن طريق المملكة. وفق “أخبار 24”.

بعد حظر المملكة.. انخفاض أسعار الفواكه في لبنان بنسبة 40%.. ومصدرون: تأثيره يشبه الحرب الأهلية

أخبار محلية
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