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اخبار رياضية > “الفيصل” يُعلق على تأهل الهلال وخروج الأهلي من دوري الأبطال
01/05/2021   4:49 ص

“الفيصل” يُعلق على تأهل الهلال وخروج الأهلي من دوري الأبطال

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علق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تأهل فريق الهلال إلى دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، وخروج فريق الأهلي من دور المجموعات.

وكتب الفيصل عبر حسابه على موقع تويتر: “أبارك لممثل الوطن فريق الهلال تأهله للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2021”.

وأضاف: “حظاً أوفر للأهلي في البطولات القادمة”.

وانتزع فريق النصر بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد أن جدد فوزه 2-1 على السد القطري في الجولة السادسة “الأخيرة” من دور مجموعات البطولة، على ملعب “مرسول بارك”. وفق “أخبار 24”.

وجاء تأهل النصر بعد صدارته المجموعة الرابعة، ورفع رصيده بالفوز على الفريق القطري بهدفي المغربي عبدالرزاق حمدالله (33) وعبدالإله العمري (75) إلى 11 نقطة.

وتأهل الهلال بين أفضل 3 فرق في المركز الثاني بالمجموعات، رغم خسارته بثنائية دون رد أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، لكن جاء تعادل الدحيل أمام الأهلي ليمنح الهلال بطاقة التأهل.

“الفيصل” يُعلق على تأهل الهلال وخروج الأهلي من دوري الأبطال

اخبار رياضية
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