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أخبار محلية > طب وتداوي > بيان من “البيئة” و”الغذاء والدواء” حول ما يُتداول عن قبول المملكة للمنتجات الغذائية التي يتم رفضها في أوروبا
01/05/2021   4:50 ص

بيان من “البيئة” و”الغذاء والدواء” حول ما يُتداول عن قبول المملكة للمنتجات الغذائية التي يتم رفضها في أوروبا

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نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء ما يتم تداوله حول قبول المملكة للمنتجات الغذائية التي يتم رفضها في أوروبا أو غيرها من البلدان بسبب بقايا المبيدات أو أي أسباب تتعلق بسلامة المنتجات.

وأكدتا أنهما تطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية بما يضمن سلامتها ومأمونيتها، وتتوافق هذه اللائحة مع التشريعات الصادرة عن هيئة دستور الأغذية (الكودكس)، والتي وضعت حدودا لمتبقيات المبيدات متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المعنية ببقايا المبيدات ( JMPR).

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء الجميع إلى التثبت من الأخبار المتداولة التي لا تستند إلى مصدر رسمي، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة، مؤكدتين أن سلامة كافة المنتجات، ومنها المنتجات الزراعية والغذائية، أولوية قصوى لدى كافة الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.

بيان من “البيئة” و”الغذاء والدواء” حول ما يُتداول عن قبول المملكة للمنتجات الغذائية التي يتم رفضها في أوروبا

أخبار محلية, طب وتداوي
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