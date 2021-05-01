أول تعليق من “ريجيكامب” بعد خروج الأهلي من دوري الأبطال

علق المدير الفني لفريق الأهلي ريجيكامب، على خروج فريقه من دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، بعد التعادل أمام الدحيل القطري بنتيجة 1-1.
وقال ريجيكامب في تصريحات بعد المباراة: “لدي أسرة وفريق جيد في الأهلي ولو واصلنا بهذا الأداء هو أمر جيد للغاية ولكننا سنأخذ كافة الأشياء الإيجابية”.
وأضاف: “ليس لدينا وقت كاف للتفكير بأشياء أخرى ولكن القادم أفضل”.
وتابع: “الحكم كان غريبا في المباراة وليست مهمتي الحديث عن التحكيم، حينما يحدث هذا الخلل التحكيمي أمر مؤسف للغاية”. وفق “أخبار 24”.
وأتم تصريحاته: “هيثم عسيري لاعب صغير في السن لذلك لم يشارك في وقت مبكر، كان عليه أن يمرر في الدقيقة الأخيرة لغريب ولكن هذا أمر طبيعي بسبب صغر سنه”.