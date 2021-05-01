مدرب شباب الأهلي يعلق على فوزه أمام الهلال في دوري الأبطال

علق المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي مهدي علي، على فوز فريقه أمام الهلال بثنائية، في إطار الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وقال علي في تصريحات بعد المباراة: “نتيجة المباراة لم تكن تعني لنا الكثير ولدينا مباراة محلية قادمة لذلك اعتمدت على قائمة معظمها من البدلاء، وأشكر لاعبي فريقي على عطائهم، وحظا أوفر للهلال”.
وأضاف: “الهلال لعب اليوم بنفس أسلوبه السابق في اللقاء الأول”.
وأتم:” المباراة كانت بالنسبة لنا تحصيل حاصل وأرحنا بعض اللاعبين لأن عندنا مباراة مهمة في الدوري”.
وتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 7 نقاط لكل من شباب الأهلي وأجمك. وفق “أخبار 24”.
وتأهل الاستقلال إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين ينتظر نادي الهلال تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.