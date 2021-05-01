نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الحمدان: نتحمل ما حدث أمام شباب الأهلي دبي.. و “هاردلك” لجمهور الهلال
01/05/2021   4:48 ص

الحمدان: نتحمل ما حدث أمام شباب الأهلي دبي.. و “هاردلك” لجمهور الهلال

+ = -
794

علق لاعب الهلال عبدالله الحمدان، على خسارة فريقه أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال الحمدان في تصريحات بعد المباراة:” هاردلك لجمهور الهلال، والإرهاق صعّب المباراة”.

وأضاف:” كان بالإمكان أفضل مما كان، ونحن كلاعبين نتحمل ما حدث”.

وأتم تصريحاته:” كنا نستطيع حسم المباراة قبل أي حديث للتحكيم”.

وتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 7 نقاط لكل من شباب الأهلي وأجمك. وفق “أخبار 24”.

وتأهل الاستقلال إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين ينتظر نادي الهلال تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

الحمدان: نتحمل ما حدث أمام شباب الأهلي دبي.. و “هاردلك” لجمهور الهلال

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150780.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.