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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري يحذر من طريقة أكلنا في رمضان.. ويقدم نصائح مهمة
01/05/2021   4:56 ص

بالفيديو.. استشاري يحذر من طريقة أكلنا في رمضان.. ويقدم نصائح مهمة

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قال استشاري الأمراض الباطنية جاسر الحربش، إن نظام الأكل لدى كثير من الناس تحول إلى عامل للترفيه بدلاً من أن يكون عاملاً للصحة، لافتاً إلى أن التركيز على الطعام يفترض أن يكون في السحور وليس في الإفطار. 

وأوضح الدكتور الجاسر خلال مقابلة مع برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن جسم الإنسان الصائم في وقت الإفطار يكون فارغاً من السوائل والسعرات الحرارية، مشدداً على أنه لا ينبغي للصائم أثناء الإفطار أن يأكل حتى الشبع، حيث إن امتلاء المعدة يتعبه.  وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أهمية ترك مساحة في المعدة للأكسجين والهواء، كما وصانا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، موضحاً أن كثرة الأكل خاصة بالليل وسرعة الأكل وعدم مضغ الطعام جيداً مضرة للمعدة والصحة بشكل عام، وتسبب عدة أمراض، منها الإصابة بارتفاع الكوليسترول والسكري والضغط والسمنة. 

 

بالفيديو.. استشاري يحذر من طريقة أكلنا في رمضان.. ويقدم نصائح مهمة

أخبار محلية
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