شرطة الرياض تضبط باكستانياً لقيامه بتفريغ محتويات أحد صناديق التبرع الخيري

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية ضبطت مقيماً باكستانياً لقيامه بتفريغ محتويات أحد صناديق جمع الملابس.
وأوضح الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، وفق الأسلوب المتمثل في سرقة الملابس من صناديق التبرع الخيري، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، يقوم بتفريغ محتويات أحد صناديق جمع الملابس، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى قيامه بذلك مستغلاً ابن شقيقه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية. وفق “أخبار 24”.